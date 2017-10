A confirmação da morte de um idoso de 76 anos por febre amarela em Itatiba, São Paulo, ligou o sinal de alerta para cidades da região. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta terça-feira, 17.

De acordo com a administração pública, o homem morava na divisa com Jundiaí , município onde 39 macacos morreram diagnosticados com a doença. Este é o primeiro caso registrado em humanos na região. Mais um caso está sob investigação.

Segundo a prefeitura, um laudo do Instituto Adolfo Lutz confirmou que o morador tinha o vírus da febre. A família do idoso foi comunicada pela secretaria sobre o laudo e recebe apoio.

Ainda conforme a municipalidade, o resultado da morte de 13 macacos em Itatiba deu positivo para a doença, e um continua sob investigação.

Como prevenção, moradores de Itatiba e toda a região devem receber a vacina contra febre amarela. A dose não é indicada para gestantes, pessoas com imunodepressão, doenças hepáticas graves, doenças renais graves, doenças oncológicas e alérgicos a ovo. Idosos acima de 60 anos passarão por avaliação antes de serem imunizados.

Em Caieiras, as informações sobre a vacina devem ser obtidas junto a Vigilância Epidemiológica pelo telefone: (11) 4442-5236. É também neste contato que o munícipe deve informar, o mais rápido possível, caso encontre macacos mortos ou doentes.