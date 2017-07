Fãs de Guardiões da Galáxia, Vingadores, Doutor Estranho e todo o universo Marvel têm um novo motivo para visitar a Iron Studios Concept Store do Shopping Eldorado, em São Paulo. Rola por lá uma exposição gratuita até setembro.

O cenário escolhido foi o corredor em frente à loja, localizada no segundo piso do shopping. Ao passar pela área, as pessoas podem tirar fotos com o Rocket & Groot em tamanho real, alguns personagens favoritos dos filmes Guardiões da Galáxia. Outras peças da franquia também estão presentes, como o Battle Diorama Series Art Scale 1/10 Guardiões da Galáxia, apresentado ao público pela primeira vez.

Outro destaque é o filme Capitão América: Guerra Civil, disposto em seis colecionáveis em escala 1/4 que formam um diorama, além de nove em escala 1/10. A fabricante brasileira Iron Studios preparou ainda cinco itens da Marvel Comics Série 4, incluindo algumas peças inéditas, e uma estátua de Dr. Estranho Art Scale 1/10.

A exposição é gratuita e vai até 18 de setembro, seguindo o horário de funcionamento do shopping. Quem adquirir qualquer produto Marvel nas lojas físicas da Iron Studios espalhadas por São Paulo e Rio de Janeiro irá ganhar um card colecionável especial de Guardiões da Galáxia. Será um card diferente a cada semana, totalizando nove.

O shopping fica na Avenida Rebouças, nº 3970, Pinheiros, São Paulo.