Os taxistas de Caieiras já podem consultar no site do IPEM-SP (www.ipem.sp.gov.br) as datas dos plantões de taxímetro. A próxima ação envolvendo o município será realizada a partir de amanhã, terça-feira, 8 de agosto até a próxima quinta-feira, 10, a partir das 10 horas. O ponto de partida será na Avenida Giovani Rinaldi, altura do nº 521, Parque Vitória, em Franco da Rocha.

No caso dos plantões de regularização de taxímetro, somente os taxistas que precisam validar o instrumento após mudança de veículo, troca ou reparo do equipamento devem comparecer. O IPEM-SP também realiza, periodicamente, a verificação anual, ação de participação obrigatória a todas as categorias de táxi.

Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem variar de R$ 500 a R$ 5.000 mil, dobrando na reincidência.

Para agendar o atendimento é necessário acessar o site do IPEM-SP e emitir a GRU, Guia de Recolhimento da União, para o pagamento da taxa de verificação. Sem o agendamento online e a taxa quitada, o atendimento não é realizado.

Na data da verificação, o taxista ou responsável pelo veículo deve apresentar os seguintes documentos:

– alvará de estacionamento fornecido pela prefeitura;

– certificado de propriedade do veículo;

– certificado de verificação do IPEM-SP, referente ao último exercício;

– GRU quitada;

– comprovante de endereço;

– guia de serviço fornecida por oficina credenciada pelo IPEM-SP

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2488-8744 ou pessoalmente na Sede da Delegacia de Ação Regional do IPEM-SP Norte, localizada à Rua da Lagoa, 331 – Cumbica.

Fique de olho

Para identificar se o taxímetro foi verificado pelo IPEM-SP, o consumidor deve observar a existência do lacre amarelo, que impede o acesso à regulagem do aparelho, e do selo do Inmetro com a frase “verificado até 2018”. Caso o lacre esteja rompido, o consumidor não deve aceitar a corrida, pois o aparelho pode apresentar medição incorreta.

O valor da bandeira é estabelecido pela prefeitura de cada município, mas é importante estar atento ao horário em que as bandeiras ‘um’ e ‘dois’ podem ser utilizadas, para não pagar mais caro pela corrida.

O consumidor que notar irregularidades ou tiver dúvidas pode realizar denúncia na Ouvidoria do IPEM-SP por meio do telefone 0800 013 05 22 ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

O IPEM-SP disponibiliza para download o Guia Prático de Consumo, que traz dicas ao consumidor. Para o download do guia acesse http://goo.gl/jYpCEk.