Três importantes vias de Franco da Rocha estão com problemas estruturais e gerando transtornos aos motoristas e moradores. A situação remete a várias questões desagradáveis que causam aborrecimentos e prejuízos. Os casos atingem a Estrada Municipal dos Abreus, no Bomtempo, Avenida Pacaembu, no Jardim Luciana, e Estrada Municipal do Taboão, no Jardim Luciana 2.

Em todas as vias, buraco, mato, calçada danificada e falta de iluminação pública são alguns dos problemas reclamados pelos cidadãos que cobram providências das autoridades e responsáveis.

A questão se agrava em razão dessas ruas abrigarem escolas, comércios e serem utilizadas por linhas de ônibus.

Lucia Helena é uma cidadã que enfrenta adversidades devido essa situação. “Como não existe calçada em alguns trechos, os moradores correm o risco diariamente de atropelamento. Sem contar os buracos que forçam os condutores de veículos a desviarem e o perigo de acidente é alto. É uma vergonha”, disse a munícipe que utiliza a via no Bomtempo.

Rosimar Carneiro Pinto também sofre com a falta de atenção das autoridades para a questão. “A Estrada do Taboão precisa ser recapeada. Não adianta mais tapar os buracos. A via está comprometida e precisa de um novo asfalto”, disse.

Outro cidadão, Rogério Rodrigues, confirmou à reportagem que há anos luta por melhorias da estrada, mas nunca teve seus pedidos atendidos pela prefeitura. “Faz anos que enfrentamos esse problema com a rua. É uma via de grande tráfego de veículos e não pode estar nesse estado. Até os pontos de ônibus não reúnem condições de serem utilizados. Faz tempo que a prefeitura não faz nada por aqui”, relatou.

Claudemir Oliveira apontou problemas envolvendo a Avenida Pacaembu. “A via é cercada por empresas e está assim, sem condições de tráfego. Tem tanto buraco e sem uma ação rápida das autoridades a situação se agrava, já que muitos caminhões passam por aqui”, lembrou ele.

Para comentar as questões, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada e informou, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que todas estas vias estão na programação da Diretoria de Obras para receber serviços de reparo e manutenção no mês de abril.