Instinto Animal é um grupo de rock formado em 2013 com Dani Martins (bateria), Léo Fernandes (guitarra e vocal), e Urso (baixo) e no sábado, 15, se apresentará no Centro Cultural Santo Amaro, em São Paulo. A banda bebe na fonte de Black Sabbath, Hendrix, Led Zeppelin e etc, mas seu som traz todo o poder de um rock contemporâneo e poderoso.

A banda já dividiu palco com importantes nomes como Ultraje a Rigor, Legião Urbana e Kid Vinil. Em julho, no mês do rock, a banda se apresenta em São Paulo, além de viajar para o interior e litoral, para fazer uma série de shows do recém lançado álbum Vertigem.

Com a produção do experiente Lampadinha e onze canções com riffs marcantes, o trabalho tem levadas fortes e letras que põem os pensamentos e ações do homem em dúvida.

Como forma de registrar melhor a energia da banda, o trabalho foi gravado com os músicos tocando juntos na sala de gravação, sem a ajuda de metrônomo. Foram 30 dias de ensaios, que proporcionaram ao trio uma coesão tamanha que as gravações do CD se concretizaram em apenas três dias.

O significado da palavra vertigem, originária de vertere, em latim, é a sensação de oscilação e movimento giratório do corpo ou do espaço. O álbum traz o conceito do ser humano inserido numa sociedade limitativa, regrada e homogênea. Vícios, erros, emoções, relações, tudo isso constrói o ser humano, mas, apesar dele acreditar ser racional e poderoso, age por emoção e dependente de fatores externos a ele. O ser humano está sempre sujeito ao conflito, à angustia, à queda.

O repertório, totalmente autoral, traz músicas vibrantes como “Amar é Loucura”, “Quando Acabar” e “Mais Um Dia”, momentos psicodélicos e inesperados como “Ícaro” e até um momento mais reflexivo em “Novo Começo”. O Instinto Animal faz rock vibrante, abrangente e sem medo de ser feliz.

Serviço

Data: 15/7 – 20horas

Local: – Centro Cultural – Santo Amaro – Avenida João Dias, nº 822

Entrada gratuita