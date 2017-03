Dormir bem é uma necessidade física, assim como comer e beber água. Porém, os distúrbios do sono atingem de 30 a 45% da população ao redor do planeta, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, e já é considerada uma epidemia por ameaçar a saúde de forma global.

O Dia Mundial do Sono, celebrado na sexta-feira, 17, chega para alertar a população dos riscos da insônia para o organismo.

De acordo com Fernanda Queiroz, psicóloga e neuropsicóloga, o aumento dos casos de insônia tem várias explicações. “Vivemos em um mundo ‘hiperconectado’ em todos os sentidos. Somos estimulados o tempo todo a estarmos disponíveis e conectados por meio da tecnologia, o que causa agitação e realmente pode afetar a qualidade do sono, principalmente em adolescentes e adultos jovens”, explica.

Um estudo publicado no Journal of Youth and Adolescence mostrou que a cada hora a menos de sono na adolescência, o risco de sentir tristeza aumenta em 28%, o de apresentar pensamentos suicidas amplia em 42% e de usar drogas eleva em 23%. “O que acontece é que dormir mal afeta as funções executivas do cérebro, que na adolescência está em fase de maturação. Como resultado podem surgir dificuldades acadêmicas e mudanças de comportamento, deixando o adolescente mais irritado, agressivo e desatento”, afirma Fernanda.

Para a neuropsicóloga há ainda outra explicação para o aumento das queixas de insônia. “Nos últimos anos, o Brasil está enfrentando uma crise econômica sem precedentes, levando muitas pessoas ao desemprego. Quem ainda está empregado enfrenta o medo de perder o trabalho. Soma-se a isso a violência urbana e a agitação dos grandes centros urbanos como fatores de risco para a insônia”, comenta.

Estima-se que há mais de cem tipos de distúrbios do sono, sendo que a maioria pode ser prevenida e tratada. Entretanto apenas 30% das pessoas que têm algum problema para dormir procuram ajuda.

Dicas

Para ajudar você a dormir melhor, a psicóloga Fernanda Queiroz preparou algumas dicas:

– Escolha um horário para dormir e um para acordar e procure segui-lo todos os dias;

– O quarto deve ser escuro, sem aparelhos eletrônicos, com temperatura agradável;

-Não consuma café, produtos com cafeína e cigarros três horas antes de dormir;

– Faça refeições leves antes de dormir, evitando comidas pesadas ou de difícil digestão;

– Se você tem dificuldade para dormir, evite fazer atividades físicas à noite, assim como tirar cochilos durante o dia.

– Tome um banho morno e invista em chás sem cafeína, como erva-cidreira, camomila e melissa;

– Escolha colchão e travesseiro adequados para seu peso e altura.