Ingestão de água promove diversos benefícios

Manter o corpo hidratado é muito importante. Beber no mínimo 1,5 litros de líquidos, como água, chá e sucos, diariamente ajuda a regular as funções do organismo. A prática também hidrata a pele e cabelos, evita cálculos renais e controla a saciedade.

De acordo com a médica Marta Duenhas, especialista em nutrição clínica em nefrologia do Hospital do Servidor Público e do Hospital Brigadeiro, a quantidade de água que consumimos diariamente desempenha um papel muito importante para manter nosso corpo saudável e funcionando bem.

“A água tem a propriedade de liberar o calor do corpo. Quando o tempo está quente e o corpo está com a temperatura elevada, nós temos de suar e com essa perda de água a temperatura corporal é regulada. Às vezes a gente transpira e nem percebe que com isso o corpo respira”, explica Duenhas.

Outra função da água é ajudar na digestão. “Os alimentos que consumimos vão se decompor no organismo mais adequadamente. O líquido ajuda a melhorar o funcionamento do intestino”, afirma a médica.

Um dos problemas causados pela falta de hidratação é a fome falsa. O nosso corpo avisa que está precisando de líquidos e o que parece ser fome pode ser resolvido também com a ingestão de alimentos que contêm líquidos, como as frutas e as gelatinas.

Além disso, a ingestão de água ajuda aqueles que estão querendo emagrecer. “A água provoca saciedade, não tem calorias, só sais minerais, dilui o suco gástrico, dá a sensação de estômago farto e ainda mata a sede sem nenhum efeito colateral,” explica Marta.

De acordo com a médica, alguns casos de dores de cabeça são desidratação. “Se a língua estiver esbranquiçada e a pele enrugada e seca é sinal que o corpo precisa de líquidos”.

Outro fator importante é a prevenção do cálculo renal. “O corpo mais hidratado evita que alguns sais minerais se concentrem e formem o cálculo. O sangue mais fluído evita a solidificação. Quanto mais água, mais a urina fica clara, desintoxicando, limpando o organismo e eliminando as toxinas”, indica a especialista.

Para finalizar, a doutora sugere que as pessoas tomem líquidos mesmo sem estar com sede. “É importante andar sempre com uma garrafa de água, podendo ser daquelas pequenas que dá para colocar na bolsa. Quando sentimos sede é o corpo avisando que está sentindo falta de líquido, que não é um bom sinal. Tomar um copo de água a cada hora é o ideal”, concluiu.