Infiltração causa problemas em construção de NEC em Caieiras

Inaugurado em 2013 pelo ex-prefeito Roberto Hamamoto, o NEC, Núcleo Educacional de Caieiras, Ezolinda Nobre da Cruz, no Jardim Vitória, recebeu algumas críticas de mães que apontaram problemas com infiltração de água no prédio que gera preocupação.

A escola construída para substituir uma antiga unidade de madeira conta com maior espaço físico e aprovação dos pais devido o conforto oferecido às crianças. Porém, o aparecimento de rachaduras e o surgimento de goteiras fizeram com que eles cobrassem da prefeitura uma posição e os reparos necessários.

Embora um grupo de pais já tenha procurado a direção da escola para reclamar acerca desses problemas, outras pessoas resolveram buscar auxílio do jornal Regional News para intermediar um esclarecimento junto às autoridades. “Sabemos que a direção já acionou quem de direito, mas é bom que o caso se torne público para que ocorra mais agilidade em busca de uma solução. Estamos preocupados com as rachaduras e infiltrações que qualquer um vê o perigo em várias partes do prédio e queremos providências”, disse uma mãe.

Segundo um morador das proximidades da unidade e também pai de aluno, a questão da infiltração de água perdura algum tempo e precisa de uma solução. Ele também apontou uma parte da escola que deveria ter cobertura em benefício das crianças. “Para utilizar os banheiros os pequenos precisam passar por essa área que fica atrás da escola e é descoberta. Em dias de chuva, a situação fica mais complicada”, relatou.

Devido à umidade que prevalece em algumas áreas, pisos estão se soltando e devem ser trocados. “Quando se fala em infiltração, tudo gera preocupação. Uma construção dessa não tem nem quatro anos e já está assim. Esperamos que as obras sejam executadas rapidamente para que não evolua para situação irremediável”, falou outro pai de aluno.

Providências

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Caieiras foi acionada e explicou que tinha conhecimento das questões e que a Secretaria de Obras já esteve no local para levantar as necessidades dos serviços a serem feitos e programou a manutenção que se faz indispensável, mas que não oferece perigo.

A administração pública também informou que o desgaste é inevitável pela exposição ao tempo, mas que agora está sendo elaborado um calendário de manutenção, não apenas dessa, mas das outras unidades também.

“Realmente o prédio é novo e está na garantia. A construtora vai arrumar. As demais unidades irão entrar em um calendário que já mandei elaborar para fazer as manutenções necessárias”, informou o prefeito Gersinho Romero.

A prefeitura determinou ainda, por meio de ofício encaminhado à empresa responsável pela construção da escola, que se responsabilize e realize os reparos necessários o mais breve possível.

Na quinta-feira, 9, informações davam conta de que representantes da construtora estiveram na unidade para avaliar os problemas e realizar os reparos solicitados.