Uma polêmica envolvendo a televisão, aparelho que há décadas faz parte do cotidiano das pessoas, ganhou repercussão nas últimas semanas no Brasil. Com o desligamento do sinal analógico, alguns dos mais tradicionais canais de televisão deixaram de ser exibidos na tv paga, gerando contestação por parte dos consumidores.

A medida que atinge o sinal da Record, Rede TV e SBT pegou muitos telespectadores de surpresa e o corte das emissoras dentro do pacote, um absurdo de caro por sinal, promove uma guerra de incoerências do mundo digital.

Que o desligamento do antigo sinal ocorreria, os brasileiros já sabiam, mas que esses canais não mais exibiriam sua programação na TV por assinatura, foi um fato novo que mais uma vez deixa o consumidor, sempre ele, sem recursos, nem explicações.

Tem muita coisa para ser esclarecida nessa questão e o consumidor que paga para ter a programação em casa merece esclarecimentos e, principalmente, respeito.

Como em outros fatos envolvendo o Brasil mais uma vez fica claro que pessoas comuns estão sempre longe dos grandes acertos envolvendo o alto escalão de quem comanda o País e pega o cidadão de calças curtas. E, mais uma vez, o povo que paga o pato.

Se existe desavenças, competições ou entraves entre as emissoras e as empresas, que isso seja resolvido sem que o cidadão e consumidor seja atingido. O controle tem de ser de quem assiste. Com a retirada desses canais, mais de 60 milhões de pessoas podem ser atingidas.

Enquanto eles brigam, resta ao telespectador a obrigação de comprar um conversor para não perder seus programas favoritos.

Chega a ser revoltante considerando o valor absurdo cobrado pelas empresas para se ter direito aos pacotes oferecidos.

O governo, de alguma forma, deveria interceder considerando ser ele quem libera a concessão para uma emissora funcionar e também quem autoriza e regulariza a atuação de TVs pagas no País. Mas esperar que algo seja feito por nossos representantes é querer demais já que muitos apenas enxergam o próprio umbigo.

Cabe ao cidadão torcer para que haja um acordo entre as emissoras e as empresas e que esses canais voltem as ser exibidos o mais breve possível. Afinal, nesse jogo de interesses o maior prejudicado, novamente, é o consumidor que muitas vezes tem apenas a televisão como opção de diversão, entretenimento e fonte de informação.