Incidência de raios aumenta e requer cuidados durante o verão

Com a chegada do verão e os temporais típicos do período, surgem também os tenebrosos raios. Para se ter uma ideia, a descarga elétrica de um relâmpago corresponde a cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. Então é fundamental evitar ficar exposto quando esses fenômenos aparecem.

Para alertar sobre esse perigo e com o objetivo de proteger a população dos raios, o Governo do Estado de São Paulo realiza durante a #OperaçãoVerãoSP uma campanha de prevenção, a #PrevineSP. A iniciativa conta com o trabalho da Defesa Civil que traz orientações de como se proteger dos raios durante as tempestades.

De acordo com o órgão, o cidadão deve evitar lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol. O ideal é abrigar-se em

casa, edifício ou em instalação subterrânea, como metrô. Caso não encontre um abrigo por perto, fique agachado com os pés juntos, curvado para frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles até a tempestade passar.

Para quem está de férias e viajando em cidades litorâneas ou do interior, a orientação é não permanecer em rio, mar, lago ou piscina quando a tempestade iniciar.

No caso de estar dentro de um veículo, os ocupantes devem manter os vidros fechados, sem contato com as partes metálicas do auto. Também e importante manter distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas d’água, bem como de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas e cercas de arame.

Em dias de tempestade, deve evitar soltar pipas, carregar objetos, como canos e varas de pesca, e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo.

Dentro de casa é fundamental ficar longe de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões; evitar o uso de telefone,

a menos que seja sem fio ou celular; ficar afastado de janelas, tomadas, torneiras e canos elétricos e não tomar banho durante a tempestade.