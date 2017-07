O Hospital de Clínicas de Caieiras, pertencente ao Grupo Amil, recebeu mais críticas em razão do atendimento prestado a seus pacientes. As reclamações consistem na demora para ser atendido, serviço de enfermagem, entre outros.

Priscila Aparecida Pinto esteve na unidade em 3 de julho para ser consultada por um ortopedista e seus problemas tiveram início quando esperava para ser medicada. “Depois de esperar por quase 40 minutos para tomar remédio, fui informada que meu receituário tinha sumido. Então aguardei por mais meia hora depois de reclamar e pedir para a enfermeira procurar meu receituário. Uma total falta de compromisso e respeito”, disse Priscila.

A situação enfrentada pela paciente gerou revolta em razão de pagar um preço alto pelo convênio particular. “Pagamos para não passar por isso, porém nesse hospital a situação está complicada. Precisam contratar mais enfermeiras. Foram quase três horas de sofrimento”, reforçou.

Quem também passou por situação difícil no Hospital de Clínicas de Caieiras foi Kelly Cristina dos Santos Cardoso. Ela esteve na unidade em busca de atendimento para seu filho Nicolas Cardoso Angiolis. “Meu bebê teve uma infecção no sangue e até hoje não soube a causa. Ele ficou internado quatro dias e enfrentei muitos problemas. Na triagem informei que meu filho era alérgico a leite e mesmo assim serviram as refeições sem os devidos cuidados”, falou.

Ela também reclamou da limpeza do quarto. Dentre os problemas apontou que o leito estava imundo e com o lixo transbordando de fraldas sujas. “Foram limpar dias depois por que fui pedir. Já fiquei com meu bebê em hospital público e a limpeza era feita todos os dias. Sem contar que as alas são misturadas, idoso junto com criança e bebê. Uma bagunça”, proferiu Kelly.

Por fim, ela disse que seu filho teve alta sem realizar outro exame para saber se a infecção tinha diminuído. “Só liberaram porque a febre passou. Sendo que no primeiro dia de internação o médico informou que ele iria tomar antibiótico e após dois dias realizar outro exame para ver como ele reagiu a medicação”, revelou.

Mesmo com tantos problemas, a assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas Caieiras foi procurada e apenas informou que está em contato com os pacientes para os devidos esclarecimentos.