Horário de verão termina no domingo, 19

Preparem-se para atrasar o relógio em uma hora. O horário de verão 2016/2017 termina no próximo domingo, 19, para os Estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

Com a mudança, o sábado terá uma hora a mais, já que quando for zero hora de domingo, todos os relógios deverão ser atrasados em uma hora, voltando a ser 23 horas.

O horário de verão é regulado atualmente pelo Decreto 6.558, de 8 de setembro de 2008, que diz em seu Art. 1º que será adotado “a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente”. A medida, em vigor desde outubro, visa proporcionar uma economia de energia para o País, com um menor consumo no horário de pico, das 18 às 21 horas, pelo maior aproveitamento da luminosidade natural.

Com isso, o uso de energia gerada por termelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931.