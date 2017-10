Na madrugada de 15 de outubro, domingo, os brasileiros devem adiantar o relógio em uma hora devido ao horário de verão. A mudança é adotada por 11 Estados até 18 de fevereiro de 2018.

O ajuste do horário vale para os moradores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.