Um homem foi preso pela Polícia Civil de Caieiras na quarta-feira, 26. Wenceslau Barbosa Neto, mais conhecido como Netinho, era procurado por ser acusado de praticar assaltos e estupros no Jardim dos Eucaliptos, no município caieirense.

Os policiais conseguiram prendê-lo em frente sua residência, no mesmo bairro.

Confira no vídeo abaixo uma das ações do criminoso. As imagens foram feitas por câmeras de segurança.

No vídeo ele aparece ao lado de uma mulher que conseguiu escapar, mas teve seus pertences levado pelo bandido.