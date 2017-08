Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no domingo, 30, no Jardim Virginia, Caieiras. A detenção foi feita por policiais militares da Força Tática do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

De acordo com a PM, a equipe estava em patrulhamento, quando abordou um indivíduo em atitude suspeita em um veículo Hyundai Tucson na cor prata. Após abordagem e busca pessoal foi localizado em seu poder um revólver calibre 38, inox, com duas numerações íntegras.

O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia de plantão.