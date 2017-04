Uma pessoa foi assassinada em Franco da Rocha na madrugada desta quarta-feira, 5. As primeiras informações dão conta de que se trata de Rodolfo Pimenta, de 48 anos, que foi candidato a vereador na última eleição municipal pelo PEN.

Ele foi assassinado no quintal de sua casa onde morava, no Bairro Greenvile. Ele chegou a ser socorrido no hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Em sua página na rede social, amigos estão prestando apoio aos familiares e cobrando providência, já que existe a suspeita de cunho político por trás do fato.

Novas informação serão apuradas e divulgadas ao decorrer do dia.