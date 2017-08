Luis Carlos Conceição da Silva, de 51 anos, foi preso acusado de atirar na ex-mulher, por volta das 6h30 de sábado, 5, na rua Friedrich Von Voith, no Jaraguá, na zona norte de São Paulo.

De acordo com o tenente Calvi, do 26º Batalhão da PM, vizinhos teriam visto o suspeito deixar a casa da vítima e ir à sua casa trocar de roupa e avisaram a polícia, informando a placa do carro que ele teria usado para fugir em seguida.

O homem foi localizado e detido na rodovia Tancredo de Almeida Neves, altura do km 48, em Caieiras, na Grande São Paulo.

De acordo com a polícia, Luis Carlos disse que estava a caminho da represa de Mairiporã, onde pretendia cometer suicídio, jogando o veículo da ponte.

O tenente Calvi afirmou que o homem atirou na ex-mulher porque não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com o oficial, Luis tem registros criminais por ameaças à uma outra ex.

A vítima, Gisele Antunes da Silva, de 40 anos, foi socorrida pelo helicóptero Águia da PM, em estado gravíssimo, ao pronto socorro do Hospital das Clínicas. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ela passou por cirurgia.

A ocorrência e o preso foram encaminhados à delegacia de Franco da Rocha, que funciona como central de flagrantes à noite e aos finais de semana e recebe os casos que ocorrem em Caieiras.

Fonte: Site R7