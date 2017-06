Duas pessoas foram presas pela Guarda Civil Municipal de Caieiras na Vila Rosina, nesta sexta-feira, 23. Com eles foi apreendida uma motocicleta, produto de roubo.

De acordo com os guardas, por volta das 7 horas, dois indivíduos em uma moto praticaram roubo contra uma aluna de uma escola do bairro. Após realizar ronda ninguém foi localizado.

Por volta das 10 horas, a base foi informada, por meio de denúncia, sobre uma moto que circulava na Vila Rosina com duas pessoas. A GCM se deslocou até o bairro e conseguiu abordar os indivíduos. Porém, no momento da prisão foi necessário o apoio das demais viaturas em razão da população tentar impedir a detenção dos dois, identificados pelos guardas com autores do assalto.

A ocorrência foi apresentada pela GCM na Delegacia de Polícia de Caieiras. Participaram da ação a Equipe Romu, formadas por Cesár Macedo, Thiago Roberto e Sales.

Atualizado às 15 horas.