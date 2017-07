Das mais de mil operadoras de planos de saúde com beneficiários no Brasil, o Grupo Amil é uma que sempre recebe críticas e aparece nos primeiros lugares em rankings de reclamação.

Na cidade de São Paulo, local de grande atuação da empresa, uma lista divulgada pelo Procon-SP mostra que, há três anos, o grupo formado pela Amil, Dix, Amico e Medial ocupa o segundo lugar no quesito quantidade de reclamação.

Quando o assunto é percentual de reclamações não atendidas, a empresa aparece entre quarto e quinto lugares desde 2014, configurando sempre entre as cinco primeiras colocadas no ranking na área da saúde.

De acordo com o levantamento do Procon-SP, o teor das reclamações continua o mesmo dos anos anteriores, demonstrando que os consumidores ainda precisam “lutar” muito para obtenção da realização de procedimentos, que tem a negativa de cobertura de procedimentos e exames, e altos reajustes.

Os problemas citados pelo órgão no ranking são enfrentados por moradores de municípios da região que dependem do atendimento no Hospital de Clínicas Caieiras e Hospital Metropolitano, na Lapa, pertencentes ao Grupo Amil.

Em busca de manifestação para os dados do Procon, a assessoria de imprensa da empresa foi procurada e informou que aprimora constantemente seus processos e serviços com base em cada contato recebido por meio de seus canais de atendimento ou por intermédio de instituições externas. Destacou ainda que, de acordo com o índice geral de reclamações da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a empresa ocupa a 20ª posição, referência maio/2017.