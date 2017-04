A manhã de terça-feira, 11, começou complicada para os trabalhadores que dependem dos trens. Uma greve de funcionários afeta a circulação de trens da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, em São Paulo. Os trens da Linha 10-Turquesa não estão em operação.

Os trens da Linha 7-Rubi operam com velocidade reduzida entre estações Palmeiras/Barra Funda e Francisco Morato. Não há circulação de trens entre as estações Jundiaí e Francisco Morato e o percurso está sendo feito pelos ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência, a operação Paese.

A greve de funcionários da CPTM foi anunciada na noite de segunda-feira, 10, pelo Sindicato dos Ferroviários.

Posicionamento

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos considera irresponsável a decisão do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de S. Paulo, representante dos empregados das linhas 7-Rubi (Luz – Francisco Morato – Jundiaí) e 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra), de paralisar a prestação dos serviços, a partir da meia-noite do dia 11/04.

O pagamento da segunda parcela (50%) da PPR 2016 dos empregados será efetuado no dia 16/06/2017, com valor corrigido pelo índice IPC-Fipe acumulado nos meses de abril e maio deste ano, evitando qualquer prejuízo financeiro aos seus colaboradores. Mesmo após esse esforço financeiro, na assembleia realizada na noite desta segunda-feira (10), o sindicato das linhas 7 e 10 decidiu pela greve.

A Companhia lamenta a decisão arbitrária e espera que os empregados das linhas 7 e 10 atuem com bom senso, considerando a responsabilidade de garantir a prestação de serviço aos quase 780 mil usuários que utilizam diariamente os trens a para chegar ao trabalho, a escola, ao médico, a rede hospitalar, entre outros inúmeros compromissos assumidos.