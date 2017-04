Em 8 de março, a Câmara de Caieiras aprovou uma emenda a Lei Orgânica do Município nº 001/2017, em segunda votação, que passou a garantir isenção de pagamento de tarifa de transporte coletivo para pessoas com mais de 60 anos de idade, deficientes físicos ou mentais, gestantes a partir do sexto mês de gravidez a aos aposentados que recebem até 2 salários mínimos e meio.

Com a divulgação da emenda, idosos que passaram a ter direito a isenção tentaram se valer do benefício, mas enfrentavam problemas. Isso porque a Viação Caieiras, responsável pelo transporte na cidade, continuava praticando o que era previsto antes da mudança permitindo a gratuidade apenas a pessoas maiores de 65 anos.

Em meio a essa questão, a reportagem do jornal Regional News entrou em contato com a empresa que se manifestou. Em nota, a Viação Caieiras, sem dar muitos detalhes, informou que a gratuidade é oferecida aos maiores de 65 anos, conforme a constituição.

Em busca de mais detalhes, a Câmara Municipal foi procurada e o presidente dr. Panelli informou que os vereadores tiveram a boa vontade de realizar essa emenda para servir mais pessoas idosas, contudo, a medida não foi bem entendida pela empresa que por meio do Setmetro, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de São Paulo, acionou a Justiça e conseguiu uma liminar suspendendo a emenda aprovada pelos parlamentares.

De acordo com o vereador, agora a Casa de Leis tentará reestabelecer um acordo com o prefeito e buscar viabilizar junto à empresa uma forma de fazer valer esse benefício aos idosos.

Por hora, o transporte gratuito está permitido apenas aos que possuem mais de 65 anos. Inclusive dentro dos ônibus é possível observar placas de avisos informando a idade tolerada.