Golpe por e-mail monitora movimentação de saldo do FGTS

No momento em que milhões de brasileiros vão às agências da Caixa Econômica para sacar o FGTS de contas inativas, um e-mail sem vínculo com os órgãos oficiais começa a circular pela internet informando que há um saldo de R$ 5.850,30 na conta do destinatário. Quando o usuário clica numa faixa onde se lê “EXTRATO FGTS 2017″ para ver o saldo, um programa se instala no computador e monitora todos os dados e transações.

O valor quebrado do saldo no e-mail falso dá um toque de autenticidade à mensagem, que inclui também o endereço legítimo do site da Caixa. Apesar de ser possível consultar o saldo no site oficial da Caixa Econômica, o banco não envia e-mail aos usuários sobre contas ativas ou inativas. Pelo celular, existe apenas um aplicativo oficial, em que aparece parte da bandeira do Brasil.

O superintendente Regional da Caixa Clayton Rosa explicou que o banco só manda mensagem para usuários por meio de SMS cadastrado.

Fonte: Portal G1