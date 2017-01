Golpe de Estado comemora 30 anos com shows no Sesc

Em 20 e 21 de janeiro, sexta e sábado, a veterana banda paulistana Golpe de Estado realiza dois shows no Sesc Santo André em comemoração aos seus 30 anos de carreira. As apresentações trarão cinco convidados por noite. No repertório, não faltam clássicos como “Noite de Balada”, “Caso Sério”, “Não é Hora”, “Olhos de Guerra” e “Nem Polícia, Nem Bandido”.

A banda é atualmente formada pelo baixista Nelson Brito (membro fundador), Rogério Fernandes (voz) Roby Pontes (bateria) e Marcello Schevano (guitarra). Os convidados que sobem ao palco no dia 20 (sexta) são Ricardo Vignini, Bocato, Nando Fernandes, Mario Bortolotto e Mateus Schanoski. No dia 21 (sábado), é a vez de Luiz Carlini, Martin Mendonça, Marcello Pompeu, Mateus Schanoski e Mariana Duarte contribuírem para o show.

Fundado em 1985, o Golpe de Estado era originalmente composto por Paulo Zinner, Nelson Brito, Helcio Aguirra e Catalau Ao compor letras em português e apresentar um repertório de hard rock e heavy metal, a banda rapidamente reuniu uma grande quantidade de fãs. Seu primeiro disco foi lançado em 1986 por Luiz Calanca, da icônica loja Baratos Afins, e teve suas cinco mil cópias rapidamente esgotadas.

A discografia do grupo inclui oito discos e sua história é marcada por apresentações em grandes festivais, incluindo o show de abertura para a banda Deep Purple, em 1991.

Participações:

Dia 20/01

Ricardo Vignini

Bocato

Nando Fernandes

Mario Bortolotto

Mateus Schanoski

Dia 21/01

Luis Carlini

Martin Mendonça

Marcello Pompeu

Mateus Schanoski

Mariana Duarte

Serviço:

Golpe de Estado

Dia 20 de janeiro de 2017, sexta, às 21 horas

Dia 21 de janeiro de 2017, sábado, às 20 horas

Ingressos: R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante), R$ 9,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).

Venda limitada a 4 ingressos por pessoa e CPF.

Ingressos à venda pelo Portal Sesc SP e nas bilheterias da Rede Sesc

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos.

No Teatro (302 lugares)

Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento para o show (vagas limitadas): Credencial Plena – R$ 6,00 | Outros – R$ 11,00