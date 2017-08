Uma nova forma de se exercitar está ganhando adeptas e formando campeãs em Francisco Morato. A ginástica estética de grupo, mistura de ginástica rítmica e dança, é uma modalidade nova no Brasil e meninas de Francisco Morato já vem conquistando títulos.

A ginástica estética começou a se consolidar no Brasil a partir de 2010 e é uma ramificação da ginástica rítmica. A diferença é que ela é apresentada em grupos, não tem individual e não tem aparelhos. Mescla elementos corporais da rítmica com passos de dança contemporânea e clássica.

As meninas moratenses conquistaram a vaga para representar a seleção no Pan do México, mas agora a equipe precisa de ajuda para bancar a viagem até o México, por isso as meninas estão recolhendo contribuições de quem queira apoiar este sonho e ajudá-las por meio de uma “vakinha online”.

O link para ajudá-las é: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/smel-rumo-ao-mexico

Fonte: AIPMFR