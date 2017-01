Gersinho Romero venceu as eleições em Caieiras

O candidato Gersinho Romero (PSD) saiu vencedor da disputa para prefeito de Caieiras. Com 16.331 votos ele irá administrar a cidade pelos próximos quatro anos. Dr. Cleber Furlan (PSB) foi o segundo colocado com 12.248 votos, seguido por Paulão do Sítio (PSDB) que computou 10.962. A apuração foi encerrada por volta das 20 horas.

Os dez vereadores eleitos foram:

Lagoinha (PPS), Birruga (PMDB), Zefinha (PSD), Dr. Panelli (PSB), Eudes (PP), Nelsinho Fiore (PP), Josie Dartora (PSDB), Fabricio Calandrini (PMDB), Regis do HC (PSB) e Alemão da Barroca (PP).

Em Franco da Rocha, o prefeito Kiko Celeguim (PT) foi reeleito com 46.652 votos. Na cidade de Francisco Morato, Renata Sene (PRB) foi eleita com 23.515 votos.