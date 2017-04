A Guarda Civil Municipal de Caieiras realizou no último sábado, 8, a entrega de ovos de chocolate para as crianças residentes em Santa Inês e bairros vizinhos. A ação ocorreu na base da GCM em Santa Inês e atraiu dezenas de famílias.

A ação contou com o apoio do Poder Legislativo e as crianças puderam se divertir com brinquedos infláveis e se deliciar com algodão doce e pipoca.

Segundo a GCM, estreitar os laços entre a corporação e os munícipes é fundamental para reforçar a relação de confiança que os caieirenses têm para com a corporação, que ganhou um grande protagonismo nos últimos anos, tornando-se uma instituição respeitada e admirada na cidade.

Fonte: PMC