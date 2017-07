Os dois ganhadores da promoção do Dia dos Namorados promovido pelo jornal Regional News durante o mês de junho estiveram na redação nesta sexta-feira, 7, para retirar o prêmio.

Ricardo Martins Pereira foi o ganhador do kit Floratta in Blue da, O Boticário, e entregou o brinde a sua esposa Regiane Martins Pereira. “Gostaria de parabenizar o jornal pela iniciativa. Foi a primeira vez que participei e certeza que que irei participar outras vezes de promoções do Regional News”, falou Ricardo.

Já Barbara Parada que se declarou para seu marido Thiago Coelho Maximo da Costa, foi quem faturou a colônia Uomini Black, O Boticário. “A promoção foi muito legal. É sempre bom presentear quem a gente ama. Parabéns Regional News pela iniciativa”, disse Barbara.