Galeria danificada gera transtornos a moradores da Vila Rosina

Há mais de um ano uma galeria existente entre as Ruas Luis Cavaleri e Francisco Caro Dias, na Vila Rosina, em Caieiras, que está danificada, causa transtornos aos moradores dos imóveis que ficam na lateral.

De acordo com os cidadãos, a água e o esgoto que passam pelo local estão invadindo as casas e promovendo prejuízos. Em um dos casos, a escada de acesso a uma residência foi danificada.

Segundo os moradores, o problema existe há um ano e a prefeitura já teria sido acionada várias vezes para resolver o problema. “A prefeitura alega que o problema é da Sabesp e ficam nesse jogo de empurra sem que o problema seja resolvido”, disse um munícipe.

A prefeitura de Caieiras e a Sabesp foram procurados e se manifestaram. A administração municipal informou que destacará uma equipe para verificar as providências necessárias no local. Já a Companhia de Abastecimento esclareceu que funcionários estiveram no local executando o reparo na rede de água no dia 8.