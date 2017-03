A Samsung lançou nesta quarta-feira, 29, em Nova York, seus novos smartphones top de linha. O Galaxy S8 e Galaxy S8+.

Logo de cara chama a atenção o fato do do Galaxy S8 não trazer o botão Home e de possuir um design um pouco diferente em relação ao seu antecessor. Com o S8, a Samsung volta ao mercado dos top de linha com tudo.

Ao contrário dos modelos anteriores, o novo aparelho traz um design todo curvo, no estilo Edge, que agora é chamado de Infinity Display. Para isso, a empresa criou um novo marco na “guerra das bordas”, com um proporção de 83% da tela para o corpo do aparelho.

Os novos Galaxy S8 e Galaxy S8+ possuem telas de 5,8 polegadas e 6,2 polegadas, respectivamente, com resolução de 2960×1440 pixels e 570ppi e 529ppi. Assim como o seu antecessor, o novo S8 possui 8mm de espessura (o S8+ é um tantinho mais grosso, com 8,1mm), mas é apenas 6,5mm mais alto do que o S7, mesmo trazendo uma tela meia polegada maior – o S8+ é apenas 8mm mais alto.

As três cores disponíveis (preto, orchid gray e prata) trazem bordas frontais na cor preta. Na parte de dentro, o Galaxy S8 conta com o aguardado processador Snapdragon 835, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento (expansível via microSD).

O S8 traz a mesma câmera traseira de 12MP do antecessor e uma nova câmera frontal de 8MP com foco automático. Mais uma vez, os celulares são resistentes à água e poeira, com o certificado IP68.

Como os rumores apontavam, o sensor de impressão digital foi colocado na parte de trás do aparelho, perto da câmera traseira.

As vendas no Brasil devem começar em junho.