A cidade de Caieiras foi contemplada com 50 vagas do programa Frente de Trabalho. Uma das responsáveis pela disponibilização desse programa no município é Sara Diego, Diretora Regional da Sert, Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, da grande São Paulo, região Norte. Ao lado do secretário-adjunto de Estado do Emprego, Eufrozino Pereira, do prefeito Gerson Romero, vereadores e demais autoridades, Sara participou do lançamento do programa que ocorreu na terça-feira, 25, no Paço Municipal de Caieiras.

Em seu discurso destacou a importância da vinda do programa para a cidade nesse momento onde um dos problemas encarado em todo o País é a falta de emprego. “A população enfrenta a falta de qualificação e trabalho. Para exercer uma profissão, o cidadão tem de ter qualificação. Até existem vagas nos PATs, mas nem sempre quem concorre a essa vaga tem experiência. O programa visa oferecer essa capacitação”, disse.

Em entrevista ao jornal Regional News, Sara falou sobre seu trabalho e mostrou-se feliz por conseguir implantar o projeto em Caieiras. “Como moro na cidade, desde que assumi o cargo tinha vontade de trazer esse programa para o caieirense. Porém, não tive muito acesso nas gestões anteriores como tive agora com o prefeito Gerson Romero. Logo que assumiu falei com ele que prontamente aceitou e demos andamento no projeto”, destacou.

De acordo com Sara, o programa objetiva reinserir a pessoa no mercado de trabalho. No caso de Caieiras, agora com o projeto oficialmente implantado, será feito um estudo para concluir quais cursos serão oferecidos as 50 pessoas que foram selecionadas, após passarem por uma avaliação feita pela Sert. “A pessoa na condição de desempregada fica vulnerável por não ter como se sustentar, por isso é muito importante o município contar com esse programa”, enfatizou.

Sara, que pretende continuar contemplando a região com essas iniciativas, concluiu informando que das duas mil vagas disponíveis no Estado, 610 ela conseguiu para as cidades que representa, além de entregar mais 390 cursos do PEQ, Programa Estadual de Qualificação. “Meu trabalho é voltado à política pública pleiteando oportunidade de emprego e qualificação para os cidadãos. Relata ainda que na atual crise em que se encontra o País a população vem enfrentando muitas dificuldades, porém o essencial agora é trabalho. Dessa forma, vamos continuar trabalhando para beneficiar os municípios da região de Caieiras”, finalizou.