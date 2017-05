A cidade de Franco da Rocha completa 70 anos de emancipação no domingo, 30. Fundado em 1944, o município como os demais da região acompanhou o progresso, mas tem história para relembrar.

Passou de fazenda para uma cidade urbanizada com o decorrer dos anos e atualmente, com enorme potencial comercial, não fica atrás de grandes municípios em vários aspectos.

As mudanças advindas com o desenvolvimento foram inevitáveis e a Avenida dos Coqueiros, uma das mais tradicionais da cidade, retrata bem algumas dessas alterações. A via que fica às margens da linha férrea guarda boas recordações, como os coqueiros que deram origem ao nome da rua e o tradicional Befama, Benedito Fagundes Marques, berço escolar de muitos franco-rochenses.

Curiosidade

Instalado no centro de Franco da Rocha, o relógio de sol é um monumento curioso, mas que poucas vezes é notável na cidade. O obelisco foi construído no início do mandato do ex-prefeito Emílio Hernandez Aguilar.

O relógio de sol corresponde a um método ou procedimento utilizado para medir a sucessão das horas ou do tempo por meio da visualização do modo como a luz solar incide na Terra em diferentes posições e é justamente essa variação que fornece as horas.

Em Franco da Rocha, o instrumento foi construído por Felix Carbajal, uruguaio de Montevidéu, responsável pela instalação de pelo menos 180 relógios de sol em 30 países, especialmente os das Américas.