Francisco Morato celebra aniversário com shows e Projeto Ressoar

Em 21 de março, Francisco Morato comemora 52 anos de emancipação político-administrativa e, para comemorar a data, a cidade receberá, no domingo, 19, o projeto Ressoar com serviços de saúde, emissão de documentos e shows com as bandas Katinguele, MC Bella, Ricardão e João Fernando, Banda On Play, Herico Neto e Daniel, Trio Bravana entre outras atrações.

Uma parceria entre prefeitura , Rede Record e Instituto Ressoar, o evento contará com diversos atendimentos gratuitos para a população, como corte de cabelo, manicure, massagem, maquiagem, avaliação odontológica, médica e jurídica, distribuição de mudas, avaliação oftalmológica, recreação, emissão de RG e carteira de trabalho (somente primeiras vias), inscrições para o casamento comunitário, distribuição de roupas e aula de zumba. Acompanhando todos estes serviços, o evento contará também com apresentadores da Rede Record de Televisão.

Agenda -Aniversário da cidade:

Local: Rua Tabatinguera (em frente ao CIC)

Dia 19/03, das 10 às 18 horas.

Entrada: 1kg de alimento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade