A partir deste domingo, 6 de agosto, o Teatro Morumbi Shopping recebe o espetáculo Frames. Escrita por Franz Keppler a comédia dramática teve sua primeira montagem em 2009 e traz na atual o paulista Daniel Rocha e o paranaense Hugo Bonemer.

Frames é composta de quatro esquetes. Histórias curtas, que acontecem em uma grande cidade num único dia de dezembro de um ano qualquer. A montagem original trazia três esquetes; “Fogos do Céu de Meio-Dia”, “Lâmpadas e Ovos Quebram” e “Fogos do Céu de Meia-Noite”. Para a nova foi escrita “Era pra Ser Só Uma Festa” e segundo o autor diverge das demais por um aspecto. “Nas três primeiras situações os personagens são forçados a conviver como consequência de riscos urbanos, por sua vez, em “Era pra Ser Só Uma Festa” evidencia-se a convivência por escolha”, diz Keppler.

No palco Bonemer e Rocha interpretam todas as cenas, mas de acordo com o diretor do espetáculo, Sandro Pomponet, a luz cênica também foi de suma importância para esta montagem agindo como um terceiro ator. “Achamos que a luz assumiria o papel de trazer uma temperatura para cada cena. A luz interfere diretamente no jogo que está sendo proposto, trazendo mais ou menos estímulos para a relação”, atesta o diretor. Franz Keppler completa dizendo que as duas montagens são diferentes entre si. “É um espetáculo totalmente novo, pois todas as marcas e gestos têm uma importância, cada desenho de luz e som que entra. Tudo ajuda muito a contar a história.

Na anterior esses elementos estavam presentes de outra forma”, afirma. Para Hugo Bonemer cada pessoa tem a liberdade de entender coisas muito diferentes do espetáculo. “Em Salvador, por exemplo, desde o primeiro segundo a plateia ria sem parar. São situações tão absurdas que acabam ficando naturais”, afirma o ator. Morando no Rio de Janeiro Daniel Rocha vem a São Paulo para sua primeira peça teatral. “Quero que o público veja Frames de forma reflexiva”, conclui.

Serviço

Frames

Temporada: De 6 de agosto a 24 de setembro

Sexta e sábado: 21h

Domingo: 19h

Duração: 60 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 60,00

Teatro Morumbi Shopping, Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 – Chácara Santo Antônio, São Paulo.

Telefone: (11) 5183-2800

Informações: www.teatromorumbishopping.com.br