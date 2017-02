Foto realidade – Tancredo “Neve” não existe

Na cidade de Franco da Rocha muitos problemas tem deixado a população bastante desgostosa. Apesar da reeleição do atual prefeito ter mostrado um percentual considerável em relação ao segundo candidato, a soberba parece ter contaminado os aliados e correligionários de tal forma que ninguém parece estar preocupado com nada, nem com o básico.

Um exemplo está na instalação de uma placa indicativa em uma rodovia importante, a SP-332, com o nome errado no trevo que vai para a Vila Santista. Tancredo “Neve” não existe. Nada de pelo em ovo, mas que competência e cultura devem ser observados, não há dúvidas. Quem pediu, quem instalou e quem conferiu são algumas das etapas que deixam claro o desrespeito ao dinheiro do contribuinte.

Poder é para poucos, promessas, para muitos.