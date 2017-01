Foto realidade – manter a ordem sempre

Uma lixeira coletiva na Rua Amábile Della Torre, no bairro Vila Rosina, em Caieiras, estava gerando muita insatisfação. Mau cheiro, nojeira e riscos de doenças são o mínimo que a situação favorece. As informações dão conta de que a coleta passa no local três vezes na semana e, mesmo assim, algumas pessoas não respeitavam esse prazo e deixavam o lixo e entulhos acumulados, cobrando providências de responsáveis sobre suas próprias más ações, condenáveis por si.

Com tantas reclamações daqueles que se incomodavam com a situação, a providência foi tirar a lixeira coletiva e assim evitar o amontado que deverá parar. Agora os ratos, baratas e outros bichos se afastarão e os moradores devem ficar alertas para que os mal-acostumados parem de juntar resíduos e aguardar o dia certo para colocar seu lixo na rua.