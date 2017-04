Se não bastasse o trânsito intenso numa das principais ruas do centro de Caieiras, já sem estrutura para suportar a demanda do tráfego que o dia-a-dia impõe, o que dizer quando carros parados ou em movimento, ônibus, pedestres e esqueitistas disputam este espaço?

Entre idas e voltas, um desses garotos com skate, aproveitou a oportunidade e, numa vacilada do motorista do coletivo, o jovem se atracou no para-choque e ganhou carona na subida que, embora não muito íngreme, sugere vários impulsos. Seja como for, a dica é não fazer isso. Afinal o perigo bate à porta e um descuido pode ocasionar um acidente e até uma tragédia.

Vamos ter bom senso e evitar problemas moçada!