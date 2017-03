Foto cena – uma privada no caminho

Seja por brincadeira, por relaxo ou por ironia, um vaso sanitário foi abandonado ao lado de um poste em sinal de protesto. São vários os pontos que podem ser analisados.

Se for falar do poste no meio da calçada impedindo a passagem de pedestres, realmente merece a privada. Se foi alguém que descartou o objeto, pode ter sido um alerta à falta de cata-trecos.

Se for para ornamento, não se deve levar em consideração. Os motivos podem ser vários e a criatividade de que observa leva à viagem cerebral.

Contudo, que não justifica a atitude, embora engraçada, não justifica.