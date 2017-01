Foto cena – Um registro inusitado e muito mais que interessante

Um registro inusitado e muito mais que interessante circulou em rede social.

Numa caminhonete simples, moveis amontoados mais algumas pessoas aproveitando a carona pareciam estar em trajeto de mudança. Com a caçamba do automóvel lotadíssima, as coisas e objetos pareciam vazar para todos os lados. O emaranhado parece ser de tal tamanho que nem como despencar teria. Contudo, a maior curiosidade vai ao encontro da preocupação com o cãozinho de estimação, bem amarrado, quietinho e até feliz.

Se algum guarda parar o veículo, com certeza o bichinho não será o responsável. Afinal está totalmente garantido com os cintos de segurança colocados nele.