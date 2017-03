Foto cena – No carnaval vale tudo

Os quatro dias de folga e folia terminaram e agora o desafio está em fazer dos dias de trabalho mais que motivos para se dedicar ao ganha pão.

Mas quem passou por aí e acompanhou a brincadeira, viu fantasias, muitas cores e também algumas coisas inusitadas e engraçadas.

No carnaval vale tudo e, nesse particular, até uma árvore de flores foi vista com bichinhos de pelúcia com personagens de histórias em quadrinhos pendurados como decoração. Seja como for, valeu pela criatividade e pela descontração.