Foto cena – entrando pelo cano

Brasileiro é mesmo criativo e pau para toda obra. Seja em dia de sol ou chuva, de manhã, tarde ou noite, o jeitinho de se virar para resolver questões que demandem uma dedicação especial para solucionar problemas é bem típico.

Nesse caso, nada de preocupação com tamanho do carro para transportar canos que parecem querer despencar do automóvel de passeio. Mas, com coragem e muita boa vontade, o percurso não fez diferença e os canos para a obra do cidadão chegaram ao destino de forma rápida e porque não dizer, de maneira inusitada.