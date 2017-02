Foto cena – cobrindo o buraco

Prevenir é melhor que remediar é o ditado adotado por alguém que esta bem alerta com as chuvas e tempestades de verão. Uma porque deve estar cansado de ver desmoronar um pouco de cada lugar e outra, no sentido de chamar a atenção para que alguém se manifeste em consertar o buraco, antes que aumente e tome proporções maiores e incontroláveis.

Caso não seja por esses motivos, quem sabe uma família de algum animalzinho esteja se abrigando por alí e esse alguém, muito humano, resolveu improvisar uma cobertura. Vai saber! Mas que a criatividade merece aplausos, isso não se tem dúvidas.