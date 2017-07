Para quem pensa que os gatos não são escaladores, um registro mais que inusitado mostra que esses bichanos são, além de ágeis, muito especiais. Absolutamente decididos e dinâmicos, esses felinos encontraram um local seguro e longe da ação humana para passar momentos do dia.

Apesar de estarem muito bem cuidados e gorduchos, eles ficam espertos com as visitas, mas bem despreocupados com a acessibilidade e alcance de quem tenha interesse em chegar perto. Curiosos como é de sua natureza, observam os movimentos e depois voltam à rotina de dormir, ainda que em finas madeiras de um forro de telhado.