Foto cena – a dica é ser criativo

Para quem acha que chuva só serve para atrapalhar, principalmente quando as roupas precisam ser lavadas e não conseguem secar por conta de tanta água, a dica é ser criativo e dar um jeito de lidar com as coisas da melhor forma. Afinal quem muito reclama acaba se tornando chato e pessimista.

Nesse caso, a dona de casa deu um jeito de proteger da chuva suas roupas estendidas no varal externo com muita descontração e melhor: sem murmurar e com criatividade exemplar. Portanto, senhores, senhoras e senhoritas, mãos à obra em tempo de verão e chuvas.