O Festival de Inverno volta com uma programação recheada em 2017 e garante diversas atrações na cidade de Franco da Rocha durante todos os finais de semanas do mês, a partir de sexta-feira, 4, no Parque Benedito Bueno de Morais. O evento segue até 26 de agosto.

Na primeira semana de festa no parque, os visitantes contarão com espetáculos teatrais, como “As aventuras de comadre fulozinha”, que apresenta uma lenda folclórica e resgata as raízes culturais brasileiras para crianças.

O Brincadeira Ambulante será mais um espetáculo da semana que contará com muita música e uma intervenção onde os personagens mesclam alegria e ritmo.

Já em “Sevirismo”, a atração teatral visa a arte de “se virar” contando com situações engraçadas de improviso.

As pessoas que gostam de circo e muito humor não poderão perder o workshop de malabares e circo acrobático contemporâneo, uma aula experimental de uma das apresentações mais conhecidas do ramo, com classificação livre.

Para aqueles que gostam de uma boa melodia, os espetáculos Coral da Cultura e o Venetta, espalham letras e sons com o objetivo de invadir o nosso dia a dia. Encerrando a programação da primeira semana, o músico que virou juiz Zeca Aquino e Banda se apresentará no festival.

Em 25 de agosto, a partir das 20 horas, a Banda Detonautas Roque Clube realiza seu show no Parque Municipal Benedito Bueno de Morais.