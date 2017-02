Festival de camarão e peixes no Memorial da América Latina

Para quem gosta de camarão e peixes, a oportunidade de apreciar diversos pratos à base dessas delícias está chegando. Em 18 e 19 de fevereiro, o Memorial da América Latina recebe o Festival de Camarão e Peixes, que trará além de um cardápio recheado de receitas com frutos do mar, outras diversas atrações culturais, como a Feira de Quadrinhos, shows ao vivo do Talentos no Memorial e, no domingo, Encontro de Cosplay.

Do ceviche peruano ao yakissoba dos orientais, o público poderá escolher e se deliciar com os mais variados pratos. São mais de 30 expositores participantes. Entre as receitas estão: acarajé, moqueca de peixe, tacos e burritos, ceviches, temakis, tempurás, porções de peixes empanados, crepes, paella, pad thai, estrogonofe de camarão, tortilla, nhoque e talharim com molho de camarão, pasteis, sanduíches, espetinhos, entre outros.

A novidade fica por conta do churro de camarão. O quitute será lançado no evento e virá recheado com cream cheese, coberto com vatapá e finalizado com topping de camarões. Para quem não gosta ou não pode comer frutos do mar haverá outras opções, como hambúrgueres, batatas, fogazza, milho cozido, etc.

O Memorial da América Latina fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 664, Barra Funda. A entrada é gratuita.