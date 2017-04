Muitas pessoas costumam aproveitar os dias de feriado para visitar a cidade de São Paulo e fazer compras em mercadões e sacolões municipais. Mas é bom estar atento aos horários que serão alterados na sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, neste dia, alguns dos equipamentos públicos estarão abertos apenas durante meio período, é o caso dos mercados Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi e Vila Formosa que funcionarão das 8 às 13 horas.

Já os sacolões localizados nos bairros Jaraguá, Piraporinha e Rio Pequeno abrirão das 7 às 14 horas.

Dentre os mais tradicionais e procurados pelas pessoas, o Mercadão localizado na região central de São Paulo, funcionará das 6 às 16 horas. O da Lapa não vai funcionar. Já o de Pirituba abre das 7 às 14 horas, e o Kinjo Yamato funcionará das 3 às 15 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3224-6000.

Poupatempo

Devido ao feriado, as unidades do Poupatempo e Detran.SP, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, em todo o Estado, também estarão fechadas nesta sexta-feira e no sábado, dias 21 e 22 respectivamente.

O expediente será retomado na segunda-feira, 24.