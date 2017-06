Moradores caieirenses e da região terão mais uma oportunidade para prestigiar a Feira Noturna de Caieiras, que conta com uma grande variedade de produtos hortifrutigranjeiros, além de uma praça de alimentação com várias barracas de pastel, tempurá, pizza, lanches artesanais, crepe, doces e bolos, chopp e cerveja artesanal, camarão, roupas e bijuterias e uma área de recreação para as crianças.

A Feira Noturna acontece semanalmente, às quartas-feiras, das 17 às 23 horas, no Núcleo Ambiental e Cultural (antigo PEC/MAC), localizado no Km 35 da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, em Caieiras.