As Ruas Guilherme de Almeida, na Vila Machado, e Teerã, no Parque Vitória, em Franco da Rocha, são mais duas vias que apresentam problema estruturais e necessitam de melhorias.

Buraco, mato alto e outras questões atingem os logradouros e prejudicam os moradores.

No caso da Rua Guilherme de Almeida, já é possível ver o paralelepípedo devido o desgaste do asfalto. Por ser íngreme, até caminhar pelo local é complicado. “O mato está com essa altura porque nos moradores cortamos. Não dá para depender da prefeitura. Em dias de chuva a situação é ainda mais complicada. É ruim até de caminhar pela rua”, disse Henrique Almeida.

Já a Rua Teerã está tomada por buracos. “Em algumas cavidades é possível ver a terra de tão fundo que estão. Acho que por ser rua sem saída não se importam em manter em ordem”, declarou um morador do local.

Para ambos os casos, cidadãos cobram providências do governo municipal que foi procurado e informou que as duas ruas encontram-se no cronograma de manutenção e reparos da Secretaria de Infraestrutura. A previsão é que o trabalho seja executado em ambos locais já no próximo mês.