Facebook passa por mais uma mudança no feed de notícias

O Facebook realizou importante mudança em seu Feed de Notícias com objetivo de revelar quais são os posts autênticos e considerados genuínos pelos usuários. Assim, conteúdos sensacionalistas, enganosos ou spam terão cada vez menos espaço na rede social.

Até então, o Facebook ranqueava o feed usando diversos sinais e indicadores universais, como um panorama geral dos posts com mais engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos). A recente mudança permitiu que novos sinais fossem acrescentados à lista a fim de descobrir o que de fato é autêntico.

“Para fazer isso, categorizamos as Páginas para identificar se elas estão postando conteúdos spam ou, até mesmo, pedindo curtidas, comentários ou compartilhamentos. Depois, utilizamos os posts dessas Páginas para treinar um modelo que identifica continuamente se os posts de outras Páginas são possíveis conteúdos autênticos. Por exemplo, se posts de Páginas são frequentemente ocultos, este será um sinal de que ele pode não ser verdadeiro”, explica a rede social em post.

O Facebook informa que o trabalho será feito em tempo real, observando sinais de relevância da publicação e os comentários postados no conteúdo. Sobre o impacto nas páginas, a rede social comenta que a maioria não deve sentir mudanças significativas na distribuição de conteúdo aos usuários. “Algumas Páginas podem ter um pequeno aumento em tráfego ou em outbound clicks e algumas Páginas podem vivenciar pequenas quedas nesse números. As Páginas devem continuar investindo em histórias que são relevantes para as suas audiências”, aconselha.

Fonte: Portal Comunique-se