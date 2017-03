O Facebook está com recursos que lembram o aplicativo Snapchat. Nesta semana, a rede social liderada pelo norte-americano Mark Zuckerberg liberou que os internautas insiram efeitos em fotos e vídeos compartilhados na time line da plataforma. Além do recurso, a empresa apresentou outra novidade. Agora, os usuários vão poder publicar fotos e selecionar para o post com a imagem ser excluído da web 24 horas depois de ser divulgada. As duas ações só estão liberadas no app da marca.

“Além de compartilhar em sua História, sabemos que você pode querer compartilhar suas fotos e vídeos com amigos específicos e por um tempo limitado. Para isso, também adicionamos o Direct. Quando você envia uma foto ou vídeo por meio do Direct, seus amigos poderão ver aquele conteúdo ao abri-lo, reproduzi-lo mais uma vez ou escrever uma resposta. Quando a conversa na foto ou no vídeo terminar, o conteúdo não estará mais visível no Direct”, explica o gerente de produto do Facebook, Connor Hayes, em texto divulgado no site de imprensa da empresa. O recurso é mais um que se inspira no Snapchat – plataforma em que os usuários já podiam enviar fotos temporárias para os amigos.

Ao também falar das Stories, como os conteúdo publicação temporária são chamados pela redes, o executivo pediu para o público ir acompanhando as histórias dele.

Sobre os recursos da câmera do app, o gerente de produto fala dos efeitos, que também se parecem com o que já tem no Snapchat. Os usuários poderão brincar com máscaras e molduras. Ações especiais estão – estarão disponíveis -, como relacionados a lançamentos cinematográficos, casos de ‘Power Rangers’ e ‘Meu Malvado Favorito 3’.

“Os efeitos reativos permitem que você interaja com objetos dinâmicos – como neve caindo – e os efeitos de estilo aplicam um filtro artístico ao seu vídeo em tempo real, permitindo que você transforme sua selfie em uma obra de arte ao estilo Picasso”, analisa o executivo.

Fonte: Portal Comunique-se